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  4. Van'daki uçak kazasında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Van'daki uçak kazasında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan 2'si pilot 5'i teknik personelin kimlikleri belli oldu. Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram, Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner ve Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın baba evlerine şehit ateşi düştü.

Van'daki uçak kazasında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu. 7 yıllık polis olup Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Gökhun Mete Altunbaş'ın Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da ikamet ettiği kaydedildi.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor. Kırıma uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan baba Nail Bayram ve anne Semra Bayram, büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.

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Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.

ŞEHİT ÜSTÜNER 1,5 YILLIK EVLİYDİ

Şehit 7 personelden biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Başağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem-Ayşe Üstüner çiftine oğullarının şehadet haberini İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtseven verdi.

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Üstüner çifti, 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşarken, ailenin yaşadığı binaya Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Üstüner'in 1,5 yıllık evli olduğu, eşi Elif Üstüner'in de Ankara'da yaşadığı belirtildi.

Şehit Pilot Samet Üstüner'in, yarın düzenlenecek törenle ilçede toprağa verileceği bildirildi.

ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Uçağın Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Ercan Öter, acı haberi baba Mustafa Güzelay'a verdi.

Güzelay ailesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İHA-DHA-AA

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