Van depremi sonrası dikkat çeken araştırma

Van'da, 23 Ekim ile 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti. Sadece Van değil, komşu iller hatta sınır ülkelerden de hissedilen Van depremi , kentte büyük yıkıma neden oldu. Erciş ilçesinin 3'te 1'i enkaza dönüşürken, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

AFAD bünyesindeki Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen en büyük depremlerden olan Van depremi, uzmanlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, Van depreminin enerjisinin nerelere transfer edildiği ve bölgede hangi fayları tetiklediğini araştırdı. Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmada ilk olarak Van fayının atım dağılımı bulundu.