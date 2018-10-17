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Van depreminde firar ettiği cezaevine 7 yıl sonra yeniden girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

VAN'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde cezaevinden kaçan hükümlü H.B., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 7 yıl sonra yakalandı. H.B., işlemlerinin ardından firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne koyuldu.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde cezaevinden kaçan hükümlü H.B., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 7 yıl sonra yakalandı. H.B., işlemlerinin ardından firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne koyuldu.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.B., 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi'nden kaçtı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca firari hükümlü H.B.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu. H.B.'nin, Gevaş ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'ndeki evde olduğu ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.B.'yi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.B., ardından adliyeye sevk edildi. H.B., işlemleri sonrası 7 yıl önce firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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