Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletin ilgili tüm kurumları sorumluluklarının bilinciyle hareket ederken, birey olarak da üzerimize düşen sorumlulukları unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Oktay, Van depreminin 7. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Afetle mücadelede kurumların dün olduğu gibi bugün de hızlı refleks gösterebilecek durumda olduğunu vurgulayan Oktay, "Devletin ilgili tüm kurumları sorumluluklarının bilinciyle hareket ederken, birey olarak da üzerimize düşen sorumlulukları unutmamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, ülkenin bu acıları bir daha yaşamaması temennisinde bulundu.

