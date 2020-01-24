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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göçük: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasındaki demir korkulukların çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasındaki demir korkulukların çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 579 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı ve uçak seferlerinin iptal edildiği kentteki en büyük hastanelerden biri olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji KVC Bölümü binasında kar ve yağmur için yapılan demir korkuluklar, aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökmeyle birlikte 2’si ağır 9 kişi yaralanırken, çevredekiler tarafından hemen acil servise kaldırıldı.
Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, olayın öğle saatlerinde yaşandığını belirterek, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kardiyoloji KVC binasının önündeki cam kısmında kar ve yağmur için yapılan demir korkuluğumuz 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu olaya tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda toplamda 7 hafif vatandaşımız yaralandı, 2 vatandaşımız ise orta derecede yaralandı. Bu 2 vatandaşımızı servise yatırdık. Ağır durumları yok, ancak takip etmemiz gerekir. Diğer 7 vatandaşımız da hafif yaralı ve taburcu edilebilir durumdadır. Şu anda ciddi, ağır yaralımız yok. Herhangi bir paniğe, acil afet durumuna gerek yok. Emniyette gerekli tedbiri aldı. İkinci bir olayın böylelikle önüne geçildi. Dünden bu yana aşırı bir kar yağışı var. Olası çökme olabilecek yerlerde de hemen önlemlerimizi aldık. Şu an oralar güvenlik çemberine alındı. Hem sağlık hizmetlerinin devam etmesi hem de bu tür olayların önüne geçmek için tüm tedbirlerimiz aldık. Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Olay tespiti ve rapor kısmına geçildi. Hem emniyet hem de hastanemizin ilgili birimimiz ne kadar hasar oluştu, bunun altında yatan teknik bir sıkıntı var mı bunu araştırıyor” dedi.

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