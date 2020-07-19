Van Ekonomisine Corona ve İran Darbesi

Vanlılar genel olarak salgın nedeniyle maddi-manevi yıprandıklarını, şimdilerde yaptıkları işin sadece masraflarını karşıladığını belirtiyor.

Otel işletmecisi Kadir Acar, işletmenin salgın öncesi tamamen dolu olduğunu ama İran sınırının kapatılmasıyla tamamen boşaldığını ve iş yapamadıklarını belirtti.

Ekonomisinin önemli bölümü İranlı turistlere bağlı olan Van’daki esnaflar, işlerinin en az yüzde ellisini kaybettiklerini söyledi. Vanlı esnaflar salgın sürecinin etkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.

İranlı yetkililer bu açıklamayı düzeltmeye çalışıyor. Yetkililer, bu verinin serolojik kan testlerine dayandığını ve bunun da hastalığın boyutunu gösteremeyeceğini kaydediyor.

Ülkede resmi rakamlara göre vaka sayısı 274 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaşıyor.

Yetkililer bu testlerin insanların sadece geçmişte Corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığını gösterdiğini belirtiyor.

İran, Ortadoğu’da virüsten en fazla etkilenen ülke.

Ülkede kısıtlamaların Nisan ortasında yumuşatılmasından bu yana vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Bununla birlikte Ruhani’nin açıklamaları çok sayıda İranlı’yı şaşırtmış durumda.

Ruhani 25 milyon rakamını dile getirirken hangi veriye dayandığını açıklamadı ancak 30-35 milyonun da muhtemelen risk altında olduğunu belirtti.

