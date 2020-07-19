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Van Ekonomisine Corona ve İran Darbesi

19.07.2020 22:52 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının etkilediği yerler arasında Van’da bulunuyor. Salgının Van’daki en büyük etkisi İranlı turistlerin gelememesiyle ortaya çıktı

Corona virüsü salgınının etkilediği yerler arasında Van’da bulunuyor. Salgının Van’daki en büyük etkisi İranlı turistlerin gelememesiyle ortaya çıktı. Salgının başladığı günlerde kapatılan İran sınırı yaklaşık 5 aydır kapalı.

Ekonomisinin önemli bölümü İranlı turistlere bağlı olan Van’daki esnaflar, işlerinin en az yüzde ellisini kaybettiklerini söyledi. Vanlı esnaflar salgın sürecinin etkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.

Otel işletmecisi Kadir Acar, işletmenin salgın öncesi tamamen dolu olduğunu ama İran sınırının kapatılmasıyla tamamen boşaldığını ve iş yapamadıklarını belirtti.

Vanlılar genel olarak salgın nedeniyle maddi-manevi yıprandıklarını, şimdilerde yaptıkları işin sadece masraflarını karşıladığını belirtiyor.

Önlemler çerçevesinde restoranlarda çalışan sayısının da yarı yarıya düştüğüne dikkat çekiyorlar.

İran Sivil Havacılık Dairesi de, Türkiye’nin Corona virüsü salgını nedeniyle İran’a uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumartesi günü ülkede 25 milyon kişinin virüse yakalandığının tahmin edildiğini belirtmişti.

İranlı yetkililer bu açıklamayı düzeltmeye çalışıyor. Yetkililer, bu verinin serolojik kan testlerine dayandığını ve bunun da hastalığın boyutunu gösteremeyeceğini kaydediyor.

Ülkede resmi rakamlara göre vaka sayısı 274 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaşıyor.

Yetkililer bu testlerin insanların sadece geçmişte Corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığını gösterdiğini belirtiyor.

İran, Ortadoğu’da virüsten en fazla etkilenen ülke.

Ülkede kısıtlamaların Nisan ortasında yumuşatılmasından bu yana vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Bununla birlikte Ruhani’nin açıklamaları çok sayıda İranlı’yı şaşırtmış durumda.

Ruhani 25 milyon rakamını dile getirirken hangi veriye dayandığını açıklamadı ancak 30-35 milyonun da muhtemelen risk altında olduğunu belirtti.

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