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Van esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen yaklaşık 10 bin İranlı ülkelerine dönmeye başladı.

Van esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen yaklaşık 10 bin İranlı ülkelerine dönmeye başladı. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, İranlı turistlerin bu bayram Vanlı esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek "İranlılar kentteki ekonomiyi canlandırıyorlar. Esnafımız çok memnun" dedi.
İranlı turistler, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih etti. Arife gününden itibaren Van'a yaklaşık 10 bin İranlı'nın geldiği belirtilirken, önceden rezervasyon yapmayanlar ise otellerde yer bulamadı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da valilik ve belediye devreye girmesiyle gelen konukların mağdur olmaması için öğrenci pansiyonları açıldı.
Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, bu bayram Van'a gelen İranlı turistlerin sayısının öncekilere oranla oldukça fazla olduğunu söyleyerek, "Otellerimiz tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Otellerimizde yer kalmayınca valimizin talimatlarıyla öğrenci pansiyonları açıldı. Tabi sadece İranlı turistler gelmedi yurt genelinde de farklı şehirlerden Van'a geldiler. Onları da pansiyonlara yerleştirdik. İranlıların Van'ı tercih etme nedenleri tabi ki çok yakın olmamız. İstedikleri her şeyi Van'da bulabiliyorlar. Vanlılarda İranlıya alıştı artık. Her konuda da yardımcı olmaya çalışıyor. İranlıların Van'a ekonomik anlamda çok büyük katkısı var. Kentteki ekonomiyi canlandırıyorlar. Yani bakanlıkça tespit edilen 50 kapıya olumlu etkisi var. Esnafımız çok memnun. Sadece bu bayram gelen İranlı turist sayısı 10 bine yakın. Van'da otellerimiz, misafirhane, öğretmen evlerimiz, polis evlerimiz toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli. Bunlara kentteki bir artı birler dahil değil. Tabi Van doğal güzellikler anlamında tercih edilmesi gereken bir şehir. İranlılar artık dönmeye başladı. Pazar gününe kadar tahmin ediyorum ki ülkelerine dönmüş olacaklar" dedi.
GÜVENLİ BİR KENTİZ
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Fevzi Çeliktaş ise İran ile çok uzun sınır hattımız olduğuna dikkat çekerek, "Hemen hemen aynı dili konuşuyoruz. Van'da bir cazibe kenti ve güvenli bir kent. TÜİK verilerine göre ilk 8. sıradayız ve ayrıca konukseveriz. Van TSO olarak da sürekli görüşmeler yapıp ilin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Tabi ki eksikliklerimiz var. Yeni modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı şuanda günlük 8 saat çalışıyor. Bunun 24 saat esaslı hizmet vermesi gerekiyor. Turistler beklemeyi sevmez rahatı sever. Ayrıca İran'ın uyguladığı harç pulu çok yüksek bunun en azından Türkiye için düşürülmesi gerekiyor. Turistleri Van'da ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizim bir sloganımız var. 'Van kahvaltısı yapmadan Van Denizinde yüzmeden ölmeyin' " diye konuştu.
MEMNUN AYRILIYORLAR
Bayram tatili nedeniyle Van'a gelen ve artık ülkelerine dönüş hazırlığı yapan İranlı turistlerden biri de Van'da olmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek, "Van'a gelmekten çok memnunuz. tatilimiz bitti gidiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki Van çok güzel bir şehir ve insanları çok cana yakın. Bizlere karşı çok misafirperverler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladıVan esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladıVan esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladıVan esnafına çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı

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