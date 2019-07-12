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Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Van’ın Cumhuriyet Caddesi 3.

Van’ın Cumhuriyet Caddesi 3. Sokak esnafı, 10 yıllardır kanalizasyon ve doğalgaz sıkıntısı çektiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.
Cumhuriyet Caddesi ve Tarihi Peynirciler Çarşısı arasındaki sokakta yıllardır ticaretle uğraştıklarını ifade eden esnaf, sokakta kanalizasyon ve doğalgazın olmamasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. 60 yıldır Cumhuriyet Caddesi 3. Sokak’ta ticaretle uğraştığını belirten esnaf Orhan Sofuoğlu, “Cumhuriyet Caddesi ile Tarihi Peynirciler Çarşısı arasındaki sokakta yıllardır istememize rağmen kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları yapılmamıştır. İçme suyu, kanalizasyon ve bilhassa doğalgaz konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. İlgililere defalarca müracaat etmemize rağmen şu ana kadar hiçbir yardım ve destek gelmemiştir” dedi.
Sokakta üçüncü kuşak olarak ticaret mesleğini icra ettiğini vurgulayan esnaf Malik Güldal, “Burada önce dedem ardından babam ve üçüncü kuşak olarak ben ticaret yapıyorum. Burada benim gibi yaklaşık 20 esnaf daha var. Bizler yıllardır burada halkımıza hizmet veriyoruz. Burası ayrıca Tarihi Peynirciler Çarşısı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir sokak. Ama maalesef sokağımızda hala alt yapı sorunu çözülmemiştir. Sokağımızda kanalizasyon, doğalgaz ve ışıklandırma ve araçların sürekli park etmeleri gibi birçok sıkıntımız var. Bunun yanında bir dükkanda kanalizasyon tıkanması durumunda, kanalizasyon suları bir başka dükkanın içerisine sızıyor. Bunu defalarca kez yetkililere bildirdik ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı. Bizler artık yetkililerin konuya duyarlı olmalarını ve bizim bu sıkıntılarımızı gidermelerini istiyoruz” diye konuştu.

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