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Van esnafının yüzü güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için Van'a gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü.

Van esnafının yüzü güldü

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Van'a gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü. İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar kentteki otellerin dolu olduğunu belirterek, "İranlıların yanı sıra Irak ve Ermenistan'dan gelen yabancı turist sayısında artış var" dedi.
Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente giriş yapan İranlı turist sayısı her geçen gün artıyor. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar gündüzleri bol bol alışveriş yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor, geceleri soluğu eğlence mekanlarında alıyor. Van esnafı da gelen turistlere en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba harcıyor. Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar otellerin dolu olduğunu söyledi. Esnafın da bu konuda çok memnun olduğunu belirten Aktuğ, "İnşallah bu böyle devam eder. Van bu yıl turizmde çok önemli günlerini yaşıyor. İranlıların yanı sıra artık Irak ve Ermenistan'da gelen yabancı turist sayısında artış var" diye konuştu.
Kente gelen turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında Van Gölü kenarında kurulu Aqua Parkı Divan Beach da yer alıyor. Mekana gelen turistler hem denizin hem havuzun tadını çıkartıp çalınan Farsça müzikler eşliğinde gönüllerince eğleniyor. İşletme sahibi Didem Dede, İranlı ve Iraklı misafirleri ağırlamaktan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bize çifte bayram yaşattılar. Bir turizm işletmecisi olarak İranlı ve Iraklı misafirlerimizi ağırlamaktan oldukça mutluyuz. Gelen konuklarımızın güzel vakit geçirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Misafirlerimiz burada gönüllerince eğleniyorlar" diye konuştu.

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Van esnafının yüzü güldüVan esnafının yüzü güldüVan esnafının yüzü güldüVan esnafının yüzü güldü

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