Van esnafının yüzü güldü

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Van'a gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü. İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar kentteki otellerin dolu olduğunu belirterek, "İranlıların yanı sıra Irak ve Ermenistan'dan gelen yabancı turist sayısında artış var" dedi.

Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente giriş yapan İranlı turist sayısı her geçen gün artıyor. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar gündüzleri bol bol alışveriş yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor, geceleri soluğu eğlence mekanlarında alıyor. Van esnafı da gelen turistlere en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba harcıyor. Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar otellerin dolu olduğunu söyledi. Esnafın da bu konuda çok memnun olduğunu belirten Aktuğ, "İnşallah bu böyle devam eder. Van bu yıl turizmde çok önemli günlerini yaşıyor. İranlıların yanı sıra artık Irak ve Ermenistan'da gelen yabancı turist sayısında artış var" diye konuştu.