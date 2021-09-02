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Van Gaal, Türkiye'nin Karadağ'la berabere kalmasından memnun: 'Her zaman şanslıyımdır'

02.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası grup elemelerinde Türkiye'nin Karadağ ile 2-2 berabere kalması, gruptaki en önemli rakibi Hollanda'yı memnun etti. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, 1-1 biten Norveç maçı sonrası Türkiye-Karadağ maçıyla ilgili olarak, "Her zaman şanslıyımdır" dedi.

Van Gaal, Türkiye'nin Karadağ'la berabere kalmasından memnun: 'Her zaman şanslıyımdır'

Dünya Kupası grup elemelerinde Türkiye'nin Karadağ ile 2-2 berabere kalması, gruptaki en önemli rakibi Hollanda'yı memnun etti.

Hollanda Milli Takımı'nda göreve başladıktan sonra çıktığı ilk karşılaşmada Norveç ile 1-1 kalan Teknik Direktör Louis van Gaal, Türkiye'nin uzatma dakikalarında frikikten yediği gole puan kaybetmesini büyük bir şans olarak değerlendirerek, "Biliyorsunuz her zaman şanslıyımdır" dedi.

Hollanda medyasına göre, son saniye golüyle G grubu lideri Türkiye'nin farkı açmasını önleyen Karadağ, "Portakallara" büyük bir yardım eli uzattı.

'Kalan maçları kazanmak zorundayız'

Dünya Kupası grup elemelerinde ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'da, gözler Çarşamba akşamı Türkiye-Karadağ maçındaydı.

Başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Frank de Boer'un görevine son verilmesinin ardından üçüncü kez Luis van Gaal'a emanet edilen Hollanda Milli Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan ve henüz kafasındakileri tam olarak sahaya yansıtamayan van Gaal için, 1 puan yine de kötü değildi.

Ancak gruptaki en önemli rakibi Türkiye'nin son saniyede puan kaybetmesi, hem van Gaal hem de Hollanda futbol kamuoyunu sevindirdi.

Louis Van Gaal, maçın ardından kamu yayıncısı NOS canlı yayınında yaptığı açıklamada "her zaman şanslı olduğunu" söyledi ancak kazanamadıkları sürece grup liderliğini yakalama şansları bulunmadığına işaret etti.

Van Gaal, bu nedenle kalan maçları kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

Van Gaal, Karadağ ve Türkiye maçları öncesinde takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Bu takımının dünyanın zirvesi olduğunu düşünebiliriz, ama değil" diye konuştu.

Virgil van Dijk: Başkalarına bağımlı olmamalıyız

Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk da, "Türkiye'nin de puan kaybetmesi elbette faydalı ama biz başkalarına bağımlı olmamalıyız" dedi.

Türkiye, uzatmalarda yediği golle Karadağ ile berabere kaldı.

Hollanda medyası da, Türkiye-Karadağ maçına geniş yer verdi.

Basındaki haberlerde, Türkiye'nin Karadağ beraberliği sonrası 8 puanda kalmasının, Hollanda'yı grup liderliği hedefine bir adım daha yaklaştırdığı belirtildi.

Hollanda basını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan başarısızlık nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Karadağ maçı sonrası da eleştirildiğini vurguladı.

Bazı taraftarların Güneş'in istifasını istediğini belirten Voetbal İnternational dergisi, Türkiye'nin oynadığı son 4 maçı kazanamadığına dikkat çekti.

Şenol Güneş'in, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. sıraya taşıyan teknik direktör olduğunu vurgulayan dergiye göre, bu tarihi başarı artık Güneş'e kesinlikle kendisine fazladan kredi sağlamıyor.

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