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  4. Bu araştırma Van Gogh portresi ile ilgili tartışmayı sona erdirdi

Bu araştırma Van Gogh portresi ile ilgili tartışmayı sona erdirdi

20.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Norveç'teki otoportresinin kendisine ait olup olmadığı ile ilgili yıllar süren tartışmaya sona erdi.

Bu araştırma Van Gogh portresi ile ilgili tartışmayı sona erdirdi

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde yapılan araştırma çalışmanın, ünlü ressamın kendi portresi olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre van Gogh, portreyi 1889 yılında psikoz tedavisi gördüğü sırada çizdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Ulusal Müze Van Gogh'un kendi portresi olduğu belirtilen tabloyu 1910 yılında satın aldı. Ancak 1970'li yıllarda, çalışmanın, Hollandalı ressama ait olmadığı iddiası ortaya atıldı.

Norveç Ulusal Müzesi, resimle ilgili kuşkuların ortadan kaldırılması için, araştırma amacıyla 2014 yılında tabloyu Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne gönderdi.

Yaklaşık 5 yıl süren araştırma sonunda, van Gogh'un, kendi portresi olan çalışmayı, psikoz tedavisi gördüğü 1889 yılında yaptığı belirlendi.

STİL VE MEKTUP

Van Gogh Müzesi araştırmacılarından Lois van Tilborgh, renk ve stil gibi teknik özelliklerin de resmin Hollandalı ressama ait olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Van Tilborg, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamda, bu çalışmaya ilişkin bilginin, van Gogh tarafından Saint-Remy-de-Provence'deki bir psikiyatri hastanesine kabul edildiği sırada yazdığı bir mektupta da yer aldığını da söyledi.

Ünlü ressam, kardeşi Theo'ya yazdığı mektupta, hasta olduğu dönemde kendi portresini yapmaya başladığını belirtiyor. Vincent van Gogh'un hastanedeki tedavisi 1889 Temmuz'undan Ağustos ayı sonuna kadar sürdü.

Araştırmacı van Tilborg, tablodaki görüntünün "psikozdan muzdarip bir kişiyi yansıttığını" vurgulayarak, "Çok ürkek bir adam görüyoruz. Yana doğru bakıyor. Bu depresyon hastaları için en belirgin görüntülerden biri" diyor.

Van Tilborg'a göre, van Gogh, o anki durumunu yansıtmak için çok iyi bir iş çıkardı. 24 Mayıs'a kadar Amsterdam'daki van Gogh Müzesi'nde sergilenecek olan portre, daha sonra Norveç Ulusal Müzesi'ne geri gönderilecek.

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Van Gogh Portre tartışma

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