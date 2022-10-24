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  4. Van Gogh'tan sonra Claude Monet... 110 milyon dolarlık tabloya patates püreli saldırı

Van Gogh'tan sonra Claude Monet... 110 milyon dolarlık tabloya patates püreli saldırı

24.10.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da iki aktivist tarafından Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosu hedef alındı. Tabloya patates püresi fırlatan aktivistler ellerini tablonun asılı olduğu duvara yapıştırdı. Müze Sözcüsü koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı. Dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna da domates çorbası fırlatılmıştı.

Van Gogh'tan sonra Claude Monet... 110 milyon dolarlık tabloya patates püreli saldırı

Dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosunun ardından Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosuna da saldırı düzenlendi. İki aktivist, tabloya patates püresi fırlatarak, ellerini tablonun asılı olduğu duvara yapıştırdı. Yapılan açıklamada koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığı aktarıldı.

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ÖNCE PATATES PÜRESİ FIRLATTILAR ARDINDAN...

İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere’deki Just Stop Oil’in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı. İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.

Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.

VAN GOGH'UN DA TABLOSU HEDEF ALINMIŞTI

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.

Kaynak: İHA

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Claude Monet tablo van gogh

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