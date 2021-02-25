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Van Gogh’un özel koleksiyondaki Montmartre resmi ilk defa görüntülendi

25.02.2021 07:46 | Son Güncelleme:
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Van Gogh’un özel koleksiyondaki Montmartre resmi ilk defa görüntülendi

Van Gogh’un Paris’te yaptığı bir resim, 100 yıl boyunca kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra ilk defa görüntülendi.

Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı resim, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.

Müzayede evi Sotheby's, önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak resmin 6,9 milyon sterline satılabileceğini tahmin ediyor.

BBC News'e konuşan Van Gogh uzmanı Martin Bailey "Bu resmi ilk defa doğru düzgün görebiliyoruz" diyor.

Daha önce resmin yalnızca birkaç tane, çoğu siyah beyaz reprodüksiyonu yapılmıştı.

Bailey "Yapıldığı tarihten beri kapalı kapılar ardında olan bir Van Gogh resmini görebilmek heyecan verici" diyor ve ekliyor:

"Hep özel koleksiyonlardaydı, yalnızca sahipleri ve arkadaşları görebiliyordu.

"Bu önemli bir sanat eseri çünkü Van Gogh'un koyu, toprak renkli resimler yaptığı Hollanda döneminden Provence'teki coşkun resimlere geçiş döneminde çizilen bir geçiş dönemi resmi.

"Van Gogh Paris'e gittikten sonra izlenimcileri keşfetmiş ve daha fazla renk kullanmaya başlamıştı."Van Gogh'un Paris'te yaptığı bir resim, 100 yıl boyunca kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra ilk defa görüntülendi.

1887'de yapılan resim 25 Mart'ta satışa çıkacak

Bu resim, Van Gogh'un 1886-87 yıllarında kardeşi Theo'da kalırken yaptığı bir dizi resimden biri. Resmedilen sokak da kardeşinin evine yakın bir sokak.

The Art Newspaper (Sanat Gazetesi) için Van Gogh yazıları yazan Bailey, sanatçının Paris resimlerinin Provence resimleri kadar ilgi çekmediğini, bu yüzden de onların satış fiyatına ulaşmasının beklenmediğini söylüyor ve ekliyor:

"Fakat çekiç inene kadar kimse bir müzayedede neler olacağını bilemez. Bugünlerde Uzak Doğu'da Van Gogh'a büyük bir ilgi var. Van Gogh pazarı gerçekten küresel bir pazar."

Resim 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.

Sotheby's açık artırmayla ilgili "Bu kadar ikonik bir seriden çıkmış bu kalibrede bir eserin piyasaya çıkması kesinlikle büyük bir olay" ifadelerini kullanıyor.

Van Gogh resim yaptığı dönemde Montmartre hâlâ yarı kırsal bir bölgeydi. O dönemde inşaat halinde olan Sacré-C

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