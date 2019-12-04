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Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinin 450 bin mozaik parçayla tablosu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:24 | Son Güncelleme

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinin 450 bin mozaik parçayla tablosu yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam Vincent van Gogh'un ''Yıldızlı Gece'' adlı eseri, 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde, ressamlar Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan tarafından hazırlanan tablo, Demokrasi Meydanı yanında bulunan Sanat Durağı'nda sergilendi.

Ressam Arzu Koraltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı Mezitli Belediyesi için gönüllü olarak yaptıklarını belirtti.

Eseri 3,5 ay içerisinde yaptıklarını ifade eden Koraltan, "Yıldızlı Gece adlı eseri yapmak için 8 milimetrelik mozaik taşlarla çalıştık. Ortalama 450 bin kadar taş kullandık. Bu çalışmada 15 kadar farklı renkte taş kullanıldı.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Vincent Van Gogh "Yıldızlı Gece"

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