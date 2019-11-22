HABER

Van Gölü, bölgedeki iklimi dengeliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyüğü olma özelliğine sahip Van Gölü, hem balıkçılar hem turizmciler için geçim kaynağı olurken, bölgenin iklimini de değiştiriyor.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyüğü olma özelliğine sahip Van Gölü, hem balıkçılar hem turizmciler için geçim kaynağı olurken, bölgenin iklimini de değiştiriyor. Göl, kışın bölgede ani sıcaklık düşmesini de engelliyor. Uydu görüntülerini inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü sadece balıkçılık için değil bölgedeki iklimin dengelenmesi açısından da önemli" dedi.

Van Gölü, 312 kilometrekarelik yüzey alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyor. Van ve Bitlis'e sınırı bulunan gölde 14 bin kişi, balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Son yıllarda yaz turizmiyle de adını duyuran Van Gölü'nün bölgedeki iklimin dengelenmesi açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Göl sayesinde karasal iklimin hakim olduğu bölgede ani sıcaklık düşmeleri olmuyor. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Gelişmiş Çok-Yüksek Çözünürlüklü Radyometreler (AVHRR) uydu görüntülerini sürekli incelediklerini söyledi.

'VAN GÖLÜ, BÖLGE İKLİMİNİN DENGELENMESİNDE ÖNEMLİ'

Aldığı uydu verilerine göre, Van Gölü Havzası'ndaki karalarda sıcaklık 5- 6 dereceyken, Van Gölü'ndeki sıcaklığın 11- 12 derece olduğunu belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü dediğimiz zaman akla balıkçılık geliyor; fakat havaların soğumaya başladığı bugünlerde Van Gölü'nün bölgedeki başka faydasını daha görüyoruz. Bu fayda da Van Gölü'nün havzadaki ısıyı dengelediğini ani ısı düşüşlerinin önüne geçtiğini görüyoruz. Van Gölü Havzası ülkemizin en doğusunda yani kış şartlarının çetin geçtiği bir yerde ve havaların hızla soğumasıyla beraber yaşam şartları daha da zor hale geliyor. Van Gölü 312 kilometrekarelik yüzey alanıyla beraber Marmara Denizi'nin 3'te 1'i büyüklüğünde devasa ekosistem. Van Gölü gündüzleri ısınıyor ve gece hava sıcaklığının en düşük olduğu zamanlarda adeta karalardaki sıcaklığın düşmesini daha da düşmesinin önüne geçiyor. Uydu görüntülerine baktığımız zaman Van Gölü Havzası'ndaki karalarda sıcaklık 5- 6 dereceyken Van Gölü'nde sıcaklık 11- 12 derecelerde. Yani Van Gölü, sıcak hava deposu gibi kalorifer gibi Van Gölü Havzası'nda karalardaki ısının ani düşüşünün önüne geçiyor. Eğer karalarda sıcaklık ani bir şekilde düşerse bitkisel üretiminiz zarar görür, hastanelere grip vakasıyla başvuranların sayısı artar. Van Gölü sadece balıkçılık için değil bölgedeki iklimin dengelenmesi açısından da önemli. Bölgemizin daha yaşanılır bir konumda olmasını sağlıyor."

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı
Fuhuş operasyonuna 2 tutuklamaFuhuş operasyonuna 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damatla ilgili yeni gelişme

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldürmüştü! Yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.