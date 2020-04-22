Van Gölü canavarı gerçek mi? 131 yıl önce Osmanlı gazetesinde manşet olmuş

Adilcevaz'da arkadaşıyla birlikte sahilde gezmeye çıkan Mehmet Şeşen, Van Gölü'nde bir hareketlilik gördü. Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadı. Görüntülerde, hızla hareket eden cismin iz bıraktığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Bu olayın ardından yıllardır varlığı tartışılan, gazete ve televizyonlarda haberlere konu olan Van Gölü canavarı yeniden gündeme geldi. Van'da yerel gazeteci olan ve yıllarca Van Gölü canavarı ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından birçok araştırma grubuna da danışmanlık yapan İkram Kali, konuya ilişkin konuştu. 131 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde yayımlanan Saadet Gazetesi'nin 28 Şaban 1306 (29 Nisan 1889) tarihinde çıkan 1323 nolu sayısında Van Gölü Canavarı ile ilgili haber yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı olduğu zamanda konuyu araştırdığını belirten ve manşet haberin bir dergide yayınlandığını söyleyen Kali, "Bundan 131 yıl önce Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet Gazetesi'nde konuyla ilgili bir manşet yapılmış. Burada bir köylünün bir canavar tarafından taciz edildiğine dair haber yer almıştır. Van Gölü canavarı ile ilgili yine Edremit ve Gevaş'ta yaşlıların ifadeleri var. Van Gölü canavarını yok saymak yerine Van Gölü'nün kendisini araştırmakta yarar var. Van Gölü canavarı bu bölgenin bir gerçeğidir. İnkar etmek yerine araştırılmasından yanayım" dedi.