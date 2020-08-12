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Van Gölü canavarı gerçekten var mı? Van Gölü canavarı görüldü iddiası! Van Gölü canavarı nedir? İşte Van Gölü canavarı efsanesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bir dönem gündemi sıklıkla meşgul eden Van Gölü canavarı ile ilgili Van’ın Tuşba ilçesinden yeni bir haber geldi. Züleyha Sona isimli bir vatandaş, sırtı dikenli ve hızlı şekilde hareket eden bir cisim ile karşılaştığını, büyük korku yaşadığını söyledi. Peki, Van Gölü canavarı gerçekten var mı? Van Gölü canavarı nedir? İşte Van Gölü canavarı efsanesi ve Van Gölü canavarı görüldü iddiası...

Van Gölü canavarı gerçekten var mı? Van Gölü canavarı görüldü iddiası! Van Gölü canavarı nedir? İşte Van Gölü canavarı efsanesi!

Ülke gündemini bir dönem sıkça meşgul eden konulardan olan Van Gölü canavarı yeniden gündeme geldi. Züleyha Sona adlı bir kişinin söyledikleri doğrultusunda Van Gölü canavarı gerçek mi tartışmaları yeniden yapılmaya başladı. Van Gölü canavarı en son ne zaman görüldü sorularına yanıt olarak bir kez daha görüldüğü üzerine çıkan haberler nedeniyle araştırılıyor. Peki, gerçekten Van Gölü canavarı var mı? İşte Van Gölü canavarı efsanesi...

Van Gölü canavarı görüldü iddiası!

Züleyha Sona isimli vatandaş, önceleri Van Gölü canavarı görüldüğüne dair duyduğu haberleri komik olarak algıladığını ama bu cismi gördükten sonra gerçekten bir canavar olduğuna inandığını söyledi. Van Gölü sahilinde akrabaları ile beraber gezintiye çıkan Sona, gölge bir hareketlilik olduğunu ve kayıt yapmaya başladığını belirtti. Bir cismin hızla hareket ettiğini ve sırtında zikzaklar olduğu dile getirdi. Van Gölü canavarı olduğunu düşündükleri cismin siyah renkli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve sırtında zikzaklar olan bir görünümünün bulunduğunu anlattı.

Hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirten Sona, Van Gölü canavarı olduğunu düşündükleri bu cismin araştırılmasını istediğini söyledi. Daha önce televizyonlarda gördüğünü ancak uydurulduğunu düşündüğünü söyleyen Sona, cismi gerçekten görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Van Gölü canavarı nedir?

Bitlis ve Van şehirleri arasında bulunan Van Gölü’nde yaşadığı ileri sürülen Van Gölü canavarı efsanesi ile meşhur bir yaratıktır. 1993 senesine kadar kaynaklarda rastlanmayan yaratığı gördüğünü iddia eden çok fazla kişi bulunuyor. Gerçekleştirilen araştırmalara göre Van Gölü canavarı ismi verilen canavar vakasının ilk kez 1889 senesinde yaşandığı aktarılıyor. Bu nedenle Van Gölü canavarı ilk görüldüğü tarih olarak bu tarih bazı kişiler tarafından kabul edilebiliyor.

Gördüğünü iddia eden kişilerin tarifine göre Van Gölü canavarı yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve koyu bir renge sahip. Aynı zamanda canavarın sırtında sivri çıkıntıların olduğu belirtiliyor. Çok sayıda vatandaşın Van Gölü canavarı gördüğü ile ilgili iddialarda bulunması üzerine resmi kurumlar tarafından araştırma yapıldı.

Van Gölü canavarı gerçekten var mı?

Van Gölü canavarı iddialarının gerçekliğine dair net bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Çıkan iddiaların ardından resmi kurumlar pek çok defa araştırma gerçekleştirdi. Ancak araştırmaların neticesinde Van Gölü içerisinde olağan dışı bir varlığın izine rastlanmadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi olan Ünal Kozak da gölge yapılan araştırmalar esnasında Van Gölü canavarı ile karşılaştığını ve kameraya çektiğini iddia etmişti. Buna karşılık o dönem görüntüler kimseyi ikna edememişti.

Cambridge Üniversitesi biyologları tarafından izlenen kayıtlara göre de yaratığın hiç sapma yapmadan dümdüz ilerlemesi nedeniyle bir tekne tarafından çekilen maket olabileceğine dair kuşkular doğmuştu. Uzun süre tartışılan söylentiler sebebiyle Van’ın Gevaş ilçesine Van Gölü canavarı heykeli yapıldı. Heykel ziyaretçiler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

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