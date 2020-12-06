Van Gölü çekilince dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla son yıllarda çekilme meydana geldi. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde su yüzeyine çıkan mikrobiyalitler ilginç görüntüler oluşturdu. Oluşması binlerce yıl alan bu mikrobiyalitleri gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşıyor. Mahallede yaşayanlar, göl seviyesinin çok düştüğünü belirterek, daha önce mikrobiyalitleri görmediklerini bu yıl göl seviyesinin düşmesiyle birlikte gördüklerini söyledi.

SEVİYE DÜŞTÜKÇE ORTAYA ÇIKIYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün su seviyesinin oldukça değişken bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Van Gölü'nün su bütçesi yağışlar ve akarsularla göle su girdisi oluyor. Buharlaşmayla beraber gölden su uzaklaşmış oluyor. Fakat son yıllarda artık küresel ısınmayla beraber mevsimlerin süresi değişiyor. Yani kış mevsimi kısalıyor yaz mevsimi daha uzun bir seyir gösteriyor. Hal böyle olunca Van Gölü'ndeki buharlaşma su girdisinden daha fazla oluyor ve su seviyesindeki çekilmeleri görüyoruz. Su seviyesi çekildikçe Van Gölü'nün geçmişine ait ve bu çevredeki geçmiş uygarlıkların izlerine ait eserlerin kalıntıların gün yüzüne çıktığına şahitlik ediyoruz" dedi.