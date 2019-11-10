Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bu baraj gölünün amatör balıkçılığa tamamen kapatılması lazım. Çünkü buradaki zebra midyenin diğer akarsulara taşınması Van Gölü'ndeki inci kefallerinin üreme habitatlarının tamamen yok olması demektir" dedi.

Yaklaşık 800 bin yıldır var olduğu bilinen Van Gölü Havzası’nda tarihinde ilk defa zebra midyeler görülmeye başlandı. Van'daki Sarımehmet Baraj’ında görülen midye türü bilim insanlarına göre büyük bir tehlikenin habercisi. Son 2 yıldır bu baraj gölünde görülmeye başlanan zebra midyelerin nerden geldiği ise bilinmiyor. Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, zebra midye türünün çok fazla probleme neden olduğunu, sadece Amerika'da yıllık 5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara yol açtığını belirtti.

BÜYÜK TEHLİKENİN HABERCİSİ



Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Normalde Van sınırları içinde zebra midye türü yok. Fakat bugün bulunduğumuz noktada barajın her tarafını zebra midyelerin kapladığını görüyoruz. Bu aslında Van için çok büyük bir tehlikenin habercisi. Çünkü Van Gölü Havzası'ndaki akarsuların hepsi su kalite kriterleri olarak zebra midyenin yaşamasına uygun ve bu akarsular 14 bin insanın geçim kaynağını sağladığı inci kefallerinin üreme habitatı. Zebra midyeler üreme potansiyeli çok yüksek. Yani bir zebra midye, bir üreme döneminde bir milyon tane yumurta bırakıyor ve bu yumurtalar planktonlar gibi 1 aya yakın su içerisinde yüzme kabiliyetine sahip. Yani akıntılarla beraber çok hızlı bir şekilde yayılıyor" dedi.