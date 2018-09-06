Van Gölü havzasında kuşların görsel şöleni

Kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalar için tercih ettiği alanların başında gelen havza, doğal güzellikleriyle de turizme önemli katkı sağlıyor.

Önceki yıllarda yağışların az olması nedeniyle kuruyan sulak alanlar, bu yıl yağışların da olumlu etkisiyle kuşların uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin sulak alanlarının 3'te 1'ini oluşturan havza, başta flamingo olmak üzere kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt ve sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor.

Göç yolları üzerinde olması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında bu yıl su seviyesinin yükselmesi, kuş popülasyonunu canlandırdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, havza genelinde su seviyesinin yükselmesinin yaban hayvanları üzerindeki etkisini incelediklerini anlattı.

Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısının Van Gölü havzası içerisindeki en büyük kuş cenneti olan Erçek Gölü'nde görüldüğünü belirten Aslan, kuşların genelde güvenli ve üremek için uygun ortam aradıklarını aktardı.

Prof. Dr. Aslan, flamingoların bu yıl Ak Göl'ü tercih ettiği ifade ederek, şöyle dedi:

"Ak Göl her sene yaz ayları kuruyor ama bu yıl Van Gölü çevresindeki suların yükselmesiyle Ak Göl kurumadı. Beslenme alanlarının yoğun olması ve güvenliğin de sağlanmasıyla flamingolar bu yıl buraya geldi. Önceki yıllarda bu mevsimde Ak Göl'de hiç flamingo görülmezken, bu yıl su seviyesinin yükselmesiyle binlerce flamingoyu bir arada görmek mümkün."

- "Nesli tükenmekte olan birçok kuş türü artık burada üremekte"

Suyun yükselmesinin diğer kuş türlerine de faydasının olduğunu anlatan Aslan, "Her sene görülen kuş ölümleri bu sene daha az görüldü. Su seviyesinin yükselmesi bu açıdan faydalı oldu. Eskiden şehirlere yakın yerlerde görülmeyen flamingolar, artık şehirlere yakın yerlerde görülmeye başlandı. Kısacası Van Gölü havzasındaki bu değişiklik, sulak alanlarına büyük zenginlikler kattı. Daha önce Çelebibağ Sazlığı'nda hiç görülmeyen flamingolar bu yıl her tarafta görülebiliyor. Önceki yıllarda rastlamadığımız ya da nesli tükenmekte olan birçok kuş türü artık burada üremekte. Eğer böyle sulak alanlar çoğalırsa kuş sayısı da çoğalır ve daha fazla yaban hayvanı buralara akın eder." dedi.

Kaçak avcılık ve kirliliğin önlenmesiyle gelecek nesillere bir kuş cenneti bırakılabileceğini vurgulayan Lokman Aslan, "Güvenliği sağlanırsa, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk olmazsa ve su seviyesi de böyle olursa, ilerde Van Gölü ekoturizmi ve ornito turizmi olarak ülkemizde büyük önem kazanacak." diye konuştu.

