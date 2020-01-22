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  4. Van Gölü için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı’na zirve yaptılar

Van Gölü için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı’na zirve yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:07 | Son Güncelleme

VAN’ın Özalp ilçesinde 21 dağcı, Van Gölü’ndeki kirlilik, doğa katliamı, kaçak avlanma  ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Özalp ilçesinde 21 dağcı, Van Gölü’ndeki kirlilik, doğa katliamı, kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.
Van Vadi Doğa Sporları Kulübü’ne üye 21 dağcı, Van Gölü’ndeki kirlilik, define avcılarının verdiği zarar, doğa katliamı ve kaçak avlanmaya dikkat çekmek amacıyla Özalp ilçesindeki Hayal Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Van’dan araçlarla yola çıkan dağcılar, Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi’ne gitti. Buradan da Hayal Dağı’na doğru tırmanışa başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu tırmanış yaklaşık 4 saat sürdü. Zirveye ulaşan dağcılar, ’Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın’ pankartı açtı. Dağcılar, burada yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıktan sonra geri döndü.
Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "20'inci zirve tırmanışımızı Hayal Dağına gerçekleştirdik. Şemsettin Mahallesi'ne kadar araçlarla gittik. Burada 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından 2 bin 800 rakımlı zirveye ulaştık. Öncelikle Van Gölü’ndeki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi, doğayı kirletenler ve avcılık yapanlar ile define avcılarına karşı bu faaliyetimizi yaptık. Bu yüzden hep beraber bu alanda çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha güzel bir doğa, daha güzel bir yaşam için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Doğa bizimdir. Bütün canlıların ortak alanıdır. İnsanoğlu olmadan doğa mükemmel yaşar. Fakat doğa olmadan insanoğlunun yaşama şansı yoktur. Öyleyse asıl evimiz olan dünyaya, doğaya hep beraber sahip çıkalım. Van gölü kirlenmesin, temiz kalsın. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

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