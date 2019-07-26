Van Gölü için 300 kilometre pedal çevirdiler

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden Van'a gelen 130 aktivist, Van Gölü'nün çevre temizliğine dikkat çekmek için, 300 kilometre pedal çevirdi.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bir süre önce ilan edilen 'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinliklerine Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aktivistler de destek veriyor.

Kent merkezinde biraraya gelen 130 aktivist, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Avrupa Bilgi Merkezi öncülüğünde düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Van'ın Gevaş ilçesinden başlayan bisiklet turu, Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri ile Van'ın Erciş ilçelerine kadar sürdü. Van Gölü sahillerinde 4 gün boyunca 300 kilometre pedal çeviren aktivistler, Van'a ayrı bir güzellik katan Van Gölü'ne herkesin sahip çıkması gerektiği söyledi.

Bisiklet turuna çıkan Engelsiz Pedal Derneği Üyesi Erdal Karakoç, temiz bir Van Gölü için gerekli kanunların çıkmasını istediklerini söyledi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, "Amacımız Van Gölü'nün doğal güzelliğini, tarihini ve kültürel özelliğini insanlara tanıtmak ve farkındalık oluşturmak. 130 bisikletle buradayız. Antalya'dan, Eskişehir'den ülkemizin birçok ilinden katılım gerçekleştiren gönüllülerimiz var. 450 kilometrelik bir yolu katedeceğiz. Bugün 300 kilometreyi tamamlayıp, Erciş'e geldik. Buradan Muradiye Şelalesi'ne uğrayıp, oradan da Van'a geçip turumuzu tamamlayacağız."dedi.

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