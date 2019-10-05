Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takvam da "Van Gölü'nün yok olması durumunda Van Gölü havzası da yok olacak. Başka Van denizi yok. Bir an önce tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, Van Gölü koruma kanununun gündeme getirilip yasalaştırmasını bekliyoruz. 3 milyon yıldır Van Gölü var, kimse gölün etrafını yürüyerek kat etmemiştir. Söz sırası artık politikacılardadır. Onlar da artık bu konunun üzerine düşerek, arkadaşlarımızın sesine karşılık verebilecekleri bir adım atmalılardır" dedi.

