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Van Gölü için 430 kilometre yürüyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Van TSO ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden oluşan grup, Van Gölü'nde yaşanan kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gölün çevresindeki 430 kilometrelik güzergahta yürüyüş başlattı - Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel: - "Van Gölü son yıllarda gittikçe kirleniyor. Hem bu kirliliğe dikkat çekmek hem de 'Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını sağlamak için bu yürüyüşe başladık"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için gölün çevresindeki 430 kilometrelik yolu yürümeye başladı.

Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" adı altında yürüyüş başlattı.

İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkında bir araya gelen aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, Edremit ilçesine doğru yürüyüşe geçti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan gruptakiler, 7 saatte 30 kilometre yol katederek Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ne ulaştı.

- "Amacımız Van Gölü'nü korumak"

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van TSO iş birliğiyle "Van Gölü için sen de bir adım at" etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Günde 40 kilometre ilerleyerek 12 günde yürüyüşü tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özel, "Van Gölü son yıllarda gittikçe kirleniyor. Hem bu kirliliğe dikkati çekmek hem de 'Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını sağlamak için bu yürüyüşe çıktık. Sabah başladığımız yürüyüşte sayımız sürekli artıyor. Katılımın gittikçe artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş amaçlarının Van Gölü konusunda farkındalık oluşturarak, gelecek nesillere daha temiz bir göl bırakmak olduğunu vurguladı.

İş insanı Feridun Irak da yürüyüşün Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için başlatılacak çalışmaların ilk adımı olmasını diledi.

Deniz seviyesinden 1648 metre yükseklikteki bir değerin yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Irak, şöyle dedi:

"Van Gölü'nün koruma kanununa ihtiyacı var. Vangölü aktivisteleri bunu duyurmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Biz de onlara destek veriyoruz. Yolda denk gelen tüm vatandaşların katılımını özellikle istiyoruz. Van Gölü sadece Vanlıların, Türkiye'nin değil bütün dünyanın meselesidir."

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