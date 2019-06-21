Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar

VAN GÖLÜNÜN 25 YILLIK ÖMRÜNÜN KALDIĞINI SÖYLENİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, Van Gölü'nün yaşatılması için hafta boyunca çeşitli etkinlik ve çalıştay düzenlendiğini hatırlattı. Bilim insanlarının Van Gölü'nün 25 yıllık ömrü kaldığına dair tespitleri olduğunu belireten Ertan şöyle konuştu:

"Van Gölü’nün yaşatılması için arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi, mevcut olan arıtma tesislerinin de gözden geçirilip tam kapasiteyle çalıştırılması gerekiyor. Van Büyükşehir Belediyesi olarak, biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ancak, bu anlamda çok ciddi sıkıntılar da yaşıyoruz. Özellikle mevcut ileri biyolojik arıtma tesisi yapımı işi bu konunun en baş aktörlerinden birisidir. Tüm kamuoyunun bu anlamda duyarlı olmasını bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Bu anlamda farkındalık yaratmak, halkımızı ve kamuoyunu harekete geçirmek için ‘Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri’ kapsamında Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de temizlik kampanyası ve ‘Van Gölü İçin Pedalla’ sloganıyla etkinlikler düzenlendi. Kamuoyunun bilmesi gerekir ki; Van Gölü kirlenmiş ise hepimizin el birliği ile kirlenmiştir. Bu anlamda sorumluluk hepimize aittir. Van Gölü’nün temizliği, doğamızın korunması siyaset üstü bir meseledir. Biz bugün bir öncelik yapmaya gayret ederek, bir öncü olmaya çalışarak ‘Van Gölü Nefesimizdir’ sloganıyla Van Gölü için bir seferberlik başlattık. İlk günden beri kampanyamızın gerek sosyal medyada gerekse de kamuoyunda yarattığı etkiden oldukça mutluyuz ve umutluyuz. Çok önemli tepkiler aldık. Çok güzel sözler işittik ve ciddi destekler aldık. Bu anlamda düzenlediğimiz etkinliklerimizin yanında bir de Van Gölü çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaya Van’daki STK ve kurum temsilcilerini de davet ederek, Van Gölü için ne yapmamız gerektiğini detaylı olarak irdeledik. Çalıştayın sonuç bildirgesini kampanyanın son günü kamuoyuna deklare edeceğiz. Ayrıca bu bildirgeyi basın aracılığıyla imzaya da açıyoruz. Biz özellikle Van Gölü’ne kıyısı olan bütün belediyelerin de bir eylem planı hazırlanması için aktif rol almasının sağlanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz."