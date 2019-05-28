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Van Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

VAN Gölü ve Akdamar Adası'nın karşıdan görüldüğü Gevaş ilçesinin Karataş bölgesi, şehir çöplüğü olmaktan kurtuluyor.

Van Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacak

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Gölü ve Akdamar Adası'nın karşıdan görüldüğü Gevaş ilçesinin Karataş bölgesi, şehir çöplüğü olmaktan kurtuluyor. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer çöplüğün yerinde seyir terası oluşturacak proje başlattı. Proje ile 25 yıldır çöplük olarak kullanılan Karataş bölgesi, piknik alanına dönüştürülecek.
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, çöplerin taşınmayacağını, çevre mühendislerinin yaptığı çalışmayla bölgenin yeniden düzenlenip kurtarılacağını ve hak ettiği seyir tepesine dönüştüreceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Sezer, çöplük alanının çiçek ve ağaçlarla yeşillendirileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Bu bölge yaklaşık çeyrek asırdır Gevaş'ın ve çevre köylerinin çöp alanı olarak kullanılmış. Görüntü kirliliği olarak da çok ciddi bir hasarlara neden olmuş. Buraya gelen turistler ise ciddi anlamda şikâyette bulunup, dile getirmişler. Fakat bugüne kadar bir çözüm bulunmamış. Biz Gevaş Belediyesi olarak bu alanı ıslah edeceğiz. Van Gölü'nü ve Akdamar Adası'nı daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanların daha aktif kullanılması için çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla alanı ıslah edip, çiçeklere ve ağaçlara bürünmüş yeşil bir atmosfere kavuşturacağız. Burası turistlerin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Turistler Gevaş ilçemize geldiğinde ilk olarak gördükleri manzara da bu kötü görüntüydü. Bizim amacımız, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıp, hak ettiği görünüme kavuşmasını sağlamaktır."

FOTOĞRAFLI

Van Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacakVan Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacakVan Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacakVan Gölü kenarındaki çöplük kalkacak, seyir terası olacak

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