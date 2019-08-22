Van Gölü kıyılarında yavru İnci Kefali şöleni

Göl kıyısında yüzmeye başlayan yavru balıkların sudaki süzülüşü, su altı kameralarıyla da kayıt altına alındı.

Yapılan araştırmalarda boyu ortalama 15 santimetreden 24 santimetreye, ağırlığı da 125 grama ulaşan inci kefallerinin, göç sırasında dere yataklarına bıraktığı yumurtalardan çıkan yavru balıklar, Van Gölü'nün sığ bölgelerine gelmeye başladı.

Üreme döneminde avlanması ve satılmasının yasaklanması, kaçak avcılığın engellenmesi için güvenlik güçlerinin sürekli nöbet tutması gibi önlemler sayesinde, inci kefalinin ağırlığı arttı, boyu uzadı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin en büyük gölünden suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden balıkların, nesillerini sürdürmek için verdiği mücadele, koruma önlemlerinin de katkısıyla amacına ulaştı.

- "Yavru inci kefali şöleni yaşıyoruz"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayında inci kefallerinin üremek için tatlı sulara göç ettiğini söyledi.

Yumurtalarını dere yataklarına bırakan balıkların göle geri döndüğünü, yumurtalardan çıkan yavruların da suyla buluştuğunu anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"Bu ay göldeki yavru balık yoğunluğu şölen havasına dönüştü. Son yıllarda yavru balık konusunda yoğunluk görüyoruz ancak bu yıl daha fazla. Bunun en önemli nedeni alınan koruma önlemleri. Van Gölü'ne dökülen derelerde tutulan inci kefali nöbeti ve koruma çalışmaları, bugün şahitlik ettiğimiz gibi binlerce yavruyu bir arada görmemizi sağladı. Kıyı bölgelerinde yavruları görüyor, gezinmelerine şahitlik ediyoruz. Yavruların kıyılara gelmesinin diğer nedeni de buraların besin bakımından zengin olması. Yavrular daha iyi beslendikleri için sığ bölgelerini tercih ediyor."

İnci kefalinin bölgede 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunu bildiren Akkuş, bu yıl dünyaya gelen yavruların 3 yıl sonra avlanabileceğini aktardı.