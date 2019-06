Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan iki farklı bahçede çiçek açan birbirinden farklı bitki türleri rengarenk görünümleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 5 yıl önce oluşturulmaya başlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde 300 civarında birbirinden farklı bitki türü yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde çiçek açan adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, papatya, lavandin, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü eşsiz görüntü sunuyor. Doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen her iki bahçe, ziyaretçilerine renkli kareler ve birbirinden farklı mis kokular sunuyor.

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Tunçtürk, her iki bahçede 300 civarında bitki türünün bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Tunçtürk, “Bu bahçede farklı tıbbi bitkileri yetiştirmeye 5 yıl önce başladık. Her yıl tür sayımızı artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bahçenin kurulmasındaki amacımız, bölgede ekonomik değeri olan bitkilerin kültüre alınması, doğada bulunan önemli tıbbi bitkiler için genetik havuz oluşturulması, özellikle bu bölgede tarımsal üretimin azalmasından dolayı çiftçiye üretebileceği ve gelir elde edebileceği yeni alternatif bitkiler sunmaktır” dedi.