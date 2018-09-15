Van Gölü kıyısında yarışmalara hazırlanıyorlar

Yaz ve kış antrenmanları Van Gölü kıyısında yaptıklarını anlatan Apak, "Van Gölü antrenmanlarımıza güzellik katıyor. Sporcularımız huzurlu bir ortamda antrenman yapıyor. Su her zaman rahatlık veriyor. Sporcularımız sahil boyunca yürüyebiliyor. Tatvan sahil yolu mükemmel bir manzaraya sahip. Van Gölü ve Nemrut Dağı'nın eteklerinde antrenman yapmak mükemmel bir his veriyor. Elverişli bir pist olduğu için 5 gün burada, 2 gün de il merkezinde antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalar için elverişli olan sahil şeridinde antrenmanlara katılan yaklaşık 50 sporcu, Tekerlekli Kayak Milli Takım Antrenörü Celal Apak yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Tatvan ilçesindeki 12 kilometrelik sahil şeridinde, gölün masmavi suyu ve eşsiz manzarasına karşı antrenman yapıyor.

Şimdiden kış döneminde yapılacak yarışmalar için antrenmanlarını sürdürdüklerini aktaran Apak, Türkiye Kayak Federasyonunun hazırlayacağı faaliyet programına göre, sporcuların kışın düzenlenecek K1 ve K2 Ligi, grup yarışmaları, Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılacağını bildirdi.

Sahil şeridinde antrenman yapan sporculardan Ziya Eren Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Demet Ergün ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 5 yıl önce tekerlekli kayağa başladığını ve derecelerinin bulunduğunu belirterek, Bitlis'i ve Türkiye'yi temsil etmek için bu sporla uğraştığını dile getirdi.

Yaklaşık 4 yıldır tekerlekli kayak yapan aynı lisenin son sınıf öğrencisi Ceren Kandemir de milli sporcu olmayı hedeflediğini kaydederek, "Bu sporla ülkemizi ve ilimizi temsil ediyorum. Erzurum'da yapılan K2 Ligi eleme yarışlarında yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldum. Arkadaşlarımın ve okuldaki çevremin sayesinde bu spora başladım." ifadelerini kullandı.

Memocan Gücüm de 6 yıldır tekerlekli kayak yaptığını ve milli sporcu olmayı hedeflediğini anlatarak, "13 yaşında spora başladım. Çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum. İnsanın sporla uğraşması çok güzel. Hedefim milli olmak ve ülkemizi temsil etmek." şeklinde konuştu.

Sporculardan 12 yaşındaki Nehir Demir ise iki ay önce spora başladığını ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, spor yapmaları için arkadaşlarına ve öğrencilere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

