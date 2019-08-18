HABER

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı.

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.
Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu fırtınada hasar gördü. Atayurdu’ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
(Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü(Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü
Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyorSıcaktan bunalanlar Hazar Gölü’nde serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.