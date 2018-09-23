Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre bugün saat 17.55 sıralarında merkez üstü Van Gölü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayrıntılar gelecek...

