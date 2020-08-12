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Van Gölü'nde gördüler! Sırtı dikenli ve hızlı hareket ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde tatilini değerlendirmek için gittiği kardeşi ve kuzeni ile birlikte sırtı dikenli ve hızlı hareket eden bir cisimle karşılaşan Züleyha Sona, büyük korku ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

Daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.

Tatil için kent merkezinden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ne giden Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezintiye çıktı. Bu sırada gölde bir hareketlilik oldu. Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Züleyha Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreliğine görüntülemeyi başardı. Sona, gördükleri cismin siyah renkte, sırtında zikzaklar olduğunu ve Van Gölü canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.

'CANAVAR OLDUĞUNA İNANDIK'

Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.

ARAŞTIRAMASINI İSTİYORLAR

Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, "Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.

DHA

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