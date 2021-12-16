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Van Gölü'nde sular çekildi, yeni mikrobiyalitler ortaya çıktı

16.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesi, yeni mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy “Bu sene Van Gölü’nde yaklaşık 1 metre 40 santimetre kadar bir düşüş var. Bu nedenle mikrobiyalit dediklerimiz de su üzerine çıktı. Keşke Van Gölü çekilmeseydi de bunlar çıkmasaydı. Çok ayrı bir güzellik veriyor" dedi.

Van Gölü'nde sular çekildi, yeni mikrobiyalitler ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yağışların azalması ile birlikte yaşanan çekilme sonucunda Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yeni mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

"ÇOK AYRI BİR GÜZELLİK VERİYOR"

Yeni mikrobiyalit alanlarında incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü’nün bu kadar çekildiğine ilk defa şahit olduğunu söyledi. Gürsoy, “Bu sene Van Gölü’nde yaklaşık 1 metre 40 santimetre kadar bir düşüş var. Bu nedenle mikrobiyalit dediklerimiz de su üzerine çıktı. Keşke Van Gölü çekilmeseydi de bunlar çıkmasaydı. Çok ayrı bir güzellik veriyor. Ben 35-40 yıldır bölgede çeşitli görevlerde bulundum. Suyun 3-4 metre yükseldiğini gördüm ama hiç böyle düşüş olmamıştı. Zaten ülkemiz su yönünden fakir bir ülke. Bölgemizde de su kıt olduğu için suyu çok iyi kullanmamız lazım. Suyu tasarruflu kullanalım ki gelecek nesillere kalabilsin. İşte gördüğünüz gibi Adilcevaz’da sanki ilkbahar veya sonbahar havası var. Aralık ayının ortasındayız. Keşke şu an yarım metre veya 1 metre kar olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum” dedi.

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"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise mikrobiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, “Gölün çekilmesi sonucunda mikrobiyalitler Adilcevaz sahillerinde daha çok çıktı. Tatlı su çıkışını, mikrobiyalitlerin nasıl oluştuğunu az da olsa burada görebiliyoruz. Buranın koruma altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dernek üyeleri olarak hemen hemen her hafta buraya geliyoruz. Bu mikrobiyalitlere zarar verilmemesi noktasında insanları uyarıyoruz. Mikrobiyalitlere basılmaması noktasında buranın koruma altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah gölümüz artık çekilmez ve mikrobiyalitler de hayat bulur” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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