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Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 07:55 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, göl suyunun çekilmesiyle birlikte Erciş ilçesi kıyılarında su yüzüne çıktı. Kıyı beyaza bürünürken vatandaşlar da bol bol fotoğraf ve video çekti.

Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla çekilme meydana geldi. Sudaki çekilme edeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza büründü. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de gün yüzüne çıktı. Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu ilginç manzarayı görüntüledi.

Yaklaşık 25 yıldır Van Gölü'nde fotoğraf çeken Ferzende Coşar, "Son günlerde mevsim şartlarına bağlı olarak da Van Gölü'nde çekilmenin olduğunu görüyoruz. Van Gölü tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu nedenle çekilmeyle birlikte kıyılarda beyaz tabaka oluşmuş durumda. Aynı zamanda Van Gölü'nde bulunan ve dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini de su yüzeyinden görebiliyoruz" dedi.

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MİKROBİYALİT

Mikrobiyalitler, gölün altındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların etrafında ve siyano bakterilerin valtlerin toplanmasıyla oluşmaya başlıyor. Göl, karbonatlar yönünden zengin, sudan da kalsiyum çıkıyor. Kalsiyum karbonat çıktığında kireç taşı ve kalkerler oluşmaya başlıyor, silikatlar oluşmaya başlıyor ve katman yukarıya doğru büyüyor.

(DHA)

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