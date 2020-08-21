Van Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi.

Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, yıllardır Van Gölü'nde dalış yaptıklarını belirterek, "Yıllar önce Alman bir ekip Van Gölü'ne gelip dalış yapmış. Bu araştırmacı ekip gölde bulunan mikrobiyalitlerin boyunun bir metreden daha büyük olmadığı şeklinde bir bilgi yayınlıyor. Fakat biz yaptığımız dalışlarda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini keşfettik. Gölün 24,4 metre derinliğinde, 23,4 metre boyunda dünyanın yeni en büyük mikrobiyalitini keşfetmiş olduk. Van Gölü'nde şu ana kadar bilinen dünyanın en büyük mikrobiyaliti 23,4 metre olarak kayıtlara geçti" dedi.