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  4. Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde batan göçmen teknesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması geldi.

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

İncelemelerde bulunmak için Van'a giden Bakan Soylu, "Ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken 11 kişi gözaltına alındı. Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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