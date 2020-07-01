Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

\u0130ncelemelerde bulunmak i\u00e7in Van'a giden Bakan Soylu, "\u00d6lenlerin say\u0131s\u0131 6'ya y\u00fckselirken 11 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Teknenin i\u00e7inde 55-60 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin bulundu\u011funa y\u00f6nelik bir de\u011ferlendirmeye ula\u015f\u0131ld\u0131" dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zay\u0131flad\u0131! Bak\u0131n s\u0131rr\u0131 neymi\u015fHem ceza kestiler hem de maske da\u011f\u0131tt\u0131larHafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 var m\u0131?