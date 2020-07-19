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  4. Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Çıkarılan ceset sayısı 59’a yükseldi

Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Çıkarılan ceset sayısı 59’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 5 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Çıkarılan ceset sayısı 59’a yükseldi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

59'A YÜKSELDİ

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor.

Bugün yapılan çalışmalarda sabah saatlerinde 2, daha sonra ise 3 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 59 oldu.

(DHA)

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