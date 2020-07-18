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Van Gölü’nden biri 7, diğeri 15 yaşlarında 2 çocuğun cansız bedeni daha çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda, biri 7 yaşında kız çocuğu, diğeri 15 yaşlarında erkek çocuğun cansız bedeni daha çıkarılırken, can kaybı 50’ye yükseldi.

Van Gölü’nden biri 7, diğeri 15 yaşlarında 2 çocuğun cansız bedeni daha çıkarıldı

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası’na 1 kilometre uzakıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmiş, çalışmalar 21 günden bu yana devam ediyor.
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Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı ve batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü’nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda biri 7 yaşında kız çocuğu, diğeri 15 yaşlarında erkek çocuğun cansız bedeni daha çıkarıldı. Tekne faciasında can kaybı 50’ye yükseldi. (İHA)
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