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Van Gölü'ne dalınca denk geldiler! 45 dakika sürdü... Su yüzüne çıkardılar 'Çok büyük, kalanını sonra çıkaracağız'

26.09.2024 10:28
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlere (mercan) dolanan yaklaşık 300 metre hayalet ağı temizledi. Yaklaşık 600 metre olduğunu tahmin ettikleri hayalet ağın sadece yarısını alabildiklerini söyleyen Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Ülkemizde hayalet ağların ekosisteme ve canlılara ne kadar zarar verdiğini biliyoruz, bunu Van Gölü'nde de gördük" dedi.

Van Gölü'ne dalınca denk geldiler! 45 dakika sürdü... Su yüzüne çıkardılar 'Çok büyük, kalanını sonra çıkaracağız'

Bitlis'te Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, dernek üyeleriyle Van Gölü'nde mikrobiyalitlerin bulunduğu alana dalış yaptı. Dalışta 21 metre derinlikte mikrobiyalitlere dolanan 600 metre civarında hayalet ağ tespit eden Birol ve dernek üyeleri, 45 dakika süren çalışmayla ağın yaklaşık 300 metrelik kısmını temizleyip su yüzüne çıkardı.

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"DALIŞ SIRASINDA BÜYÜK BİR HAYALET AĞA DENK GELDİK"

Birol, gazetecilere, Adilcevaz'da mikrobiyalitlerin bulunduğu alana yaptıkları sportif dalış sırasında büyük bir hayalet ağa denk geldiklerini söyledi.

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Yaklaşık 600 metre olduğunu tahmin ettikleri hayalet ağın sadece yarısını alabildiklerini anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Ağı temizlemek çok büyük çaba gerektiriyor. Kalan kısmını da bir süre sonra çıkaracağız. Bu ağın mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar verdiğini yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde hayalet ağların ekosisteme ve canlılara ne kadar zarar verdiğini biliyoruz, bunu Van Gölü'nde de gördük. Ağa takılan ölü balıklar ve yılan vardı."

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Balıkçılardan mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlara ağ atmamaları isteyen Birol, "Ağlar mikrobiyalitlere takıldığında çıkmıyor ve geri toplanması çok zor oluyor. Balıkçılar ağlarına ve bütçelerine de zarar veriyorlar. Mikrobiyalitlere takılan ağları geri toplama şansları yok. Geçen hafta yaptığımız sportif dalışta denk geldiğimiz ağın yaklaşık 300 metresini çıkardık." dedi.

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Birol, dalış yaparken sadece ağı değil gölün derinliklerinde çöpleri ve lastik parçalarını da temizlediklerini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Bitlis dalış
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