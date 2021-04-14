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  4. Van Gölü’nü uzaydan fotoğrafını çeken astronota Van kedisi hediyesi

Van Gölü’nü uzaydan fotoğrafını çeken astronota Van kedisi hediyesi

14.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı 32 fotoğraf arasında en fazla oyu aldı. Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından astronota Van kedisi hediye edilecek.

Van Gölü’nü uzaydan fotoğrafını çeken astronota Van kedisi hediyesi

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. Online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu. NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı 32 fotoğraf arasında en fazla oyu aldı.

ASTRONOT KATE RUBINS'İN VAN KEDİSİ

Van Gölü’nün eşsiz fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins’e kentin en önemli değerlerinden olan ve göz renkleriyle gölü anımsatan Van kedisi hediye edilecek. Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından kedi villasında koruma altında olan bir Van kedisi için özel oda ayarlandı. Özel odanın kapısına ise “Astronot Kate Rubins’in Van kedisi” yazıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Astronot Kate Rubins’in şu an uzay görevinde olduğunu hatırlattı. Van Valiliği ile birlikte Astronot Rubins’i davet ettiklerini ifade eden Rektör Şevli, Kedi Evi Villası’nda kendisine çok güzel bir kedi ayırdıklarını söyledi.

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''VAN KEDİSİ HEDİYE ETTİK''

Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Van Gölü’nün uzaydan bir fotoğrafının çekildiğini anımsatan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise “NASA, çekilen bu fotoğrafı diğer 32 fotoğrafla dünyanın beğenisine sundu. Van Gölü’nün fotoğrafı ise bu fotoğraflar arasında finale kaldı. Yarışma sonucunda ise uzaydan çekilen dünyanın en güzel fotoğrafı olarak tescillendi. Bölgemizde de Van kedisinin göz rengini Van Gölü’nden aldığına inanılır. Bizler de Astronot Rubins’e Van hatırası olarak bir Van kedisi hediye ettik” diye konuştu.

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''KEDİ ÖZEL BİR YERDE BARINIYOR''

Astronot Kate Rubins’e hediye edilen Van kedisine özel bir oda tahsis edildiğini dile getiren Kaya, “Van’a geldiği zaman kendisine bu kediyi hediye edeceğiz. Kedi alınana kadar bakımlarını özenle yapacağız” şeklinde konuştu.

Iğdır’dan Kedi Evi Villasındaki kedileri ziyarete gelen Özge Kara isimli ziyaretçi de Van Gölü ve kedinin tanıtımı için güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.

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Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında 1. oldu!Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında 1. oldu!

(İHA)

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