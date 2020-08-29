Van Gölü saçları mı sarartıyor? Görenler şaşıp kalıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Van Gölü'nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar ise yaz mevsimi ile birlikte gölün tadını çıkartıyor. Van Gölü'ne giren çocukların saçları, sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlarken, kışın ise tekrar eski haline dönüyor.

‘YENİ GELEN ÖĞRETMENLERİMİZ ŞAŞIRIYOR’

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı ve güzel koyları meşhur Yeşilsu Mahallesi'nde yaşayan çocukların da saçları yazın sarı, kışın siyah oluyor. Çocuklardan Ramazan Kaya, saçlarının sarı olduğu hallerini çok sevdiğini ve durumdan oldukça memnun olduğunu söyledi. Kaya, "Yaz boyu arkadaşlarımızla birlikte tatilin ve gölün tadını çıkarıyoruz. Yazın saçlarımız sarı oluyor. Ama kışın tekrar eski haline dönüyor. Burayı bilmeyen ve yeni gelen öğretmenlerimizde saçlarımızda boya olduğunu düşünüyor. Öğrendiklerinde de çok şaşırıyorlar" dedi.