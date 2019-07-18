Van Gölü sahilindeki halk plajına yoğun ilgi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilindeki halk plajı, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Plaja gelen vatandaşlar, göl suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım halk plajının yanı sıra, yerli ve yabancı turistler Edremit ilçesindeki kumsala da yoğun ilgi gösteriyor. Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Edremit içesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı da yüzmek isteyen yerli ve yabancı turistler iyi bir imkan sunuyor. Sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistler, kente yakınlığı ile bilinen Edremit ilçesi'ndeki halk plajına gelerek Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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