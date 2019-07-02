HABER

Van Gölü sahilleri şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çeken Van Gölü'nde, en çok ilgiyi de geçen yıl açılışı yapılan ve denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı görüyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunuyor. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, yani Vanlıların deyimiyle Van Denizi, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı ise havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Uzun geçen kış mevsiminin ardından sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, kendilerini Van Gölü sahillerine attı. Van Gölü sahilleri hem göle girmek isteyenlerin hem de piknikçilerle dolup taşarken görüntüler de Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Yerli ve yabancı turistlerin özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da göle girenler, Van Gölü'nde yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini belirtti. Bir ziyaretçi, "Doğasıyla, sakinliği ile Van Gölü'nü başka bir yere değişmeyiz. Havası da güzel yaz gelince bunalmıyoruz. Ve tatile başka yere gitmeğe gerek duymuyoruz. Buralara da yatırımlar yapılırsa Ege ve Akdeniz sahillerinden bir farkı olmaz" diye konuştu.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Bu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyorBu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyor
Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttıAmeliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.