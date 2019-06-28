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Van Gölü sahillerini atlı birlikler koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

JAKEM Komutanlığından Van İl Jandarma Komutanlığına geçici görevlendirilen atlı birlik, Van Gölü'nün Edremit sahillerinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi için görev yapıyor - Atlı birlikte görev yapanlar, aldıkları eğitimin ardından sahil bandı boyunca devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlıyor - Atlı Jandarma Tim Komutanı Semih Uyar: - "Van Gölü kenarında, sahil bandında, mesire alanlarında ve motorlu araçların giremediği noktalarda görev alıyoruz"

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından Van İl Jandarma Komutanlığına geçici görevlendirilen atlı birlik, Van Gölü'nün Edremit sahillerinde halkın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Kentin Van Gölü sahilindeki ilçelerinden Edremit, yeni yapılan sahil bandı ile önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği sahil bandının güvenliği de hem terörle mücadelede hem de asayişin sağlanmasında etkin görev üstlenen jandarmaya emanet.

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığındaki eğitimin ardından Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen atlı birliktekiler, motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine destek veriyor.

Göl kenarındaki sazlıklarda yaban hayatını korumak için de çalışma yürüten atlı birliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Semih Uyar, Van'da ilk kez görev aldıklarını ve Van Gölü sahillerinde devriye görevi sürdürerek asayişin sağlanmasına destek verdiklerini ifade etti.

Atlı birliğin daha çok araçların giremediği bölgelerde kullanıldığını belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Burada 2 binici ve 3 eğitimli asayiş atıyla yaklaşık bir aydır görevimizi icra ediyoruz. İlk kez Van'da görev almaya başladık. Van Gölü kenarında, sahil bandında, mesire alanlarında ve motorlu araçların giremediği noktalarda görev alıyoruz. Burada halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Halk, burada olmamızdan duyduğu memnuniyeti, mutluluğu ve kendilerini huzur içerisinde hissettiklerini her devriyemizde dile getiriyor. Fotoğraf çektirerek ve atlarımızı severek yoğun ilgilerini gösteriyorlar."

Edremit sahillerinin Ege, Akdeniz sahillerini aratmadığını anlatan Kaymakam Atıf Çiçekli de "Her fırsatta Edremit'in Bodrum, İzmir, Marmaris ve Fethiye'den bir farkının olmadığını, turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçe olduğunu ifade ediyoruz. Bu uygulama sayesinde güvenlik tedbirlerimize güzel bir görsellik de katmış olduk. Halkımız bu uygulamayı çok beğendi. Vatandaşlarımız her fırsatta atlara yaklaşıp fotoğraf çekip, sevmeye çalışıyor. Sonuçta vatandaşların memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Dilan Kanko da Fransa'da da benzer bir uygulama gördüğünü ve atlı birliğin Van Gölü sahiline çok yakıştığını dile getirdi.

Kanko, "Bu yeni uygulama özelikle halk ve jandarma arasında daha sıcak ilişkilerin kurulmasına da katkı sağlar. Bu sayede çocukların da ilgisini çeker. Bence çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atlı Birlikler Edremit Van Van Gölü

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