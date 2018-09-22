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Van Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

VAN Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Van Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdüler

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve aktivistler, antik yolda yürüdü, sular altında kalan bölümde de yüzerek Çarpanak Adası'na geçti.
Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından tarihi Çarpanak Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla antik yolda yürüyüş yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir bölümü sular altında kalan antik yol üzerinden Çarpanak Adası'na geçti. Geçiş sırasında ekiplere tekneler de eşlik etti.
Van Gölü ve çevresinin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Çarpanak Adası'nı tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Özgökçe, "İnsanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmeleri için başta yürüme yollarını, koşu yollarını ve bisiklet yollarını oluşturarak halkımıza bir hizmet olarak sunma gayreti içinde olduk. Bugün de Van Gölü Aktivistleri ile Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneğimizle birlikte tarihi antik yolda Çarpanak Adası'na yürüyüş gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda Çarpanak Yarım Adası'ndan, Çarpanak Adası'na yüzme gerçekleştirildi. Van Denizi dünyanın en önemli ekosisteminden bir tanesini oluşturuyor. Van Gölü ve çevresi çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. Bugün de Çarpanak Adası'nı bütün dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Çarpanak Adası'na antik yoldan yürüyüş etkinliğini geleneksel hale getireceğiz. Yerel yönetimler olarak insanlarımızın daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyoruz. Yürümeyi teşvik etmek amacıyla Tuşba Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla bir etkinlik yapmıştık. Bu vesileyle bütün insanlarımızı harekete davet ediyoruz. Bugün de Çarpanak Adası'nın güzelliklerini halka tanıtmak için buradayız. Biz bu etkinlikleri her yıl devam ettireceğiz" dedi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Çarpanak Adası'nın da Akdamar Adası gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, "Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 1 kilometrelik antik bir yol var. Tarihle bağlantılı olan bu yol, suların yükselmesiyle su altında kaldı. Bunu dünyaya tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Yolda esrarengiz şeylere tanık olduk. Van için tarihi bir gün yaşıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Van Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdülerVan Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdülerVan Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdülerVan Gölü'nde, antik yoldan Çarpanak Adası'na yürüdüler

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