Van Gölü'nde bereketli sezon

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde 15 Temmuz'da sona eren av yasağının ardından açılan balıkçılar, yaklaşık 4 ay içerisinde geçmiş yıllara oranda daha verimli bir sezon geçiriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, suyu tuzlu ve sodalı olduğu için dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü inci kefalinin bölgeye ayrı bir önem kazandırdığını ifade etti.

Havaların soğuması ile birlikte Van'da da balık tezgahları dolup taşmaya başladı. Her türlü deniz mahsulünün bulunduğu Van'da en fazla tercih edilen ise dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü inci kefali oluyor. Deniz balığı olarak da Vanlılar ilk tercihlerini hamsiden yana kullanıyor. Van'daki balık tezgahlarında İnci kefali 7,5 liradan alıcı bulurken, çupra ve levrek 30, hamsi 10, istavrit 12,5, palamut 20, mezgit 15, Karadeniz somonu 30, Norveç somonu 60, Lüfer 35-40, barbun ise 40 liradan satılıyor.

VAN GÖLÜ'NDE 2 BİN 500 TON İNCİ KEFALİ AVLANDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nden dolayı Van'da balık kültürünün olduğunu söyledi. Akkuş, Van'ın denize uzaklığının 700 kilometre olduğunu belirterek, "Balık kültürü dediğimiz zaman hep aklımıza denize kıyısı olan iller geliyor. Fakat Van, ülkemizin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık bir geçmişe sahip Van Gölü'nün kenarında bulunuyor. Dolayısıyla Van'da bir balık kültürü oluşmuş durumda. Başta Van Gölü'nde yaşayan inci kefali olmak üzere, burada deniz balıkları da önemli oranda tüketiliyor. 15 Temmuz 2019'da Van Gölü'ndeki inci kefali av yasağının sona ermesinden günümüze kadar geçen süre içerisinde, Van Gölü'nde 2 bin 500 tona yakın inci kefali avlandı ve Van başta olmak üzere bu bölgelerde tüketildi. İşte bu aslında bize balık kültürünün ne derece gelişmiş olduğunun bir göstergesi. İnci kefali av yasakları bittikten sonra, Vanlı balıkçılar ağlarını göle atıyorlar ve buradan çıkarttığı balıkları burada yaşayan insanlar sabırsızlıkla bekliyor. Van'da fırınlara gittiğiniz zaman tepsi tepsi inci kefali balığı pişirildiğini, hamsi tavalarının verildiğini görüyorsunuz. Bu da hem balıkçılığın, hem de inci kefalinin bölgemiz ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

BALIK BİR İSTİHDAM SEKTÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, ülkedeki nüfus artışıyla birlikte gıdaya olan ihtiyacın da arttğına dikkati çekerek, "Nüfus artıyor, yeni istihdam alanları oluşturmamız gerekiyor. İşte başta inci kefali olmak üzere ülkemizdeki balık stokları hem gıda, hem istihdam alanında çok çok önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü buradaki balıklar sadece balık değil, hem gıda kaynağımız hem de istihdam alanları oluşturuyor. İnci kefali bölgedeki 14 bin insanı istihdam ediyor ve geçim kaynağını oluşturuyor. Ülkemizdeki iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen toplam ürünün tek başına üçte birini oluşturuyor. Yani bu çok çok büyük bir rakam. İç sulardan yaklaşık 30 bin ton balık avcılığıyla balık elde ediyoruz. Bunun tek başına 10 bin tonunu inci kefali oluşturuyor. Böylesi bir kaynağı kullanmamız çok büyük bir öneme sahip. İşte bu noktada Van Gölü'ndeki inci kefalinin sürdürülebilirliği üreme dönemindeki kaçak avcılığın önüne geçmemize bağlı. Kaçakçılığın önüne geçildiği zaman göldeki balıkçılığın çok iyi olduğunu görüyoruz. Eğer bu sene balık geçen yıllara göre çok daha fazla. Şu anda Van Gölü'nde her bir balıkçı yaklaşık 100 metre ağdan 30-40 kilo arasında balık elde ediyor. Çünkü balığı koruduğunuz zaman size ekmek ve iş olarak geri dönüyor" diye konuştu.

EN ÇOK İNCİ KEFALİ VE HAMSİ SATILIYOR

Balıkçı Burhan Usta da tezgahlarında değişik bölgelerden getirilen bir çok balık türü olmasına rağmen en çok İnci kefali ile hamsinin rağbet gördüğünü belirterek, "Vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte balığı daha çok tercih ediyor. Bizde bütün balık çeşitleri mevcut. Bu yıl balık sezonu çok iyi gidiyor. Vatandaşlar kırmızı et ve tavut eti yemek yerine, balığı daha çok tercih ediyor. En çok da inci kefali ve hamsi satıyoruz. Bu yıl balık bereketi var. İsteyen müşterilerimize balıkları pişirip teslim ediyoruz. Onlar da bu hizmetimizden çok memnun kalıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI