Van Gölü’nde Düzensiz Göçe Karşı Sahil Güvenlik Görevde

İran üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin en sık kullandığı güzergahlardan olan Van Gölü’ne Sahil Güvenlik Komutanlığı konuşlandırıldı. Karar düzensiz göçle ilgili çalışmalar yürüten çevreler tarafından da olumlu karşılandı.

Son aylarda özellikle Afganistan’dan kaçanların geldiği Van’da, düzensiz göçmenlere karşı karada sıkı güvenlik önlemleri alındı. Karada önlemlerin arttığı dönemlerde göçmenler, insan kaçakçıları tarafından, teknelerle Van Gölü’nden geçiriliyor. Afganistan’daki gelişmelerin ardından göçmen hareketliliğinin artması üzerine Van Gölü’nde de önlem alındı. Türkiye’nin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı Van Gölü’nde de konuşlandı.

İki sahil güvenlik botu ile göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı dört karakolda görev yapacak. İhtiyaç olması halinde ilave personel ve ekipman görevlendirilecek.

“Göçmenlerin yaşam haklarının korunmasında rol alabilir”

10 yıla yakın süre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Van Saha Ofisi’nde çalışan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, kararın olumlu olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kaçan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin insan kaçakçılığına engel olacaklarını söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın göçmenlerin yaşam haklarının korunmasında rol alabileceğine dikkat çeken Kaçan, “Van Gölü’nü, düzensiz göçmenlerin kaçakçılar tarafından diğer yerlere transfer edildiği yeni alan olarak tespit etmiştik. Göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması bakımından, göl üzerindeki hareketliliğin denetlenmesi gerektiğini söylemiştik. Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim de kurulmasını önerdiğimiz bir girişimdi. Sadece sahil güvenlik Komutanlığı'nın kurulmuş olması yetmez, sıkı denetim yapılması gerektiği noktasında olumlu karşılıyoruz. Bu trafik Van Gölü üzerinde uzun bir süredir yapılıyor ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılıyor. 1 yıl içinde 68 insan hayatını kaybetti. Bu tür bir denetlemenin hareketliliği sınırlandıracağını düşünüyoruz. Biz olayı yaşam güvenliği bakımından bakıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçmenlere yakalasın, sınır dışı etsin değil. En azından bu şekilde, istismara açık bu grubun yaşam haklarının korunması için etkin bir rol alabilir” dedi.

Van Gölü’nde geçen yıl kaçak göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonuca 68 kişi ölmüştü.

