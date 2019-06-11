HABER

Van Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 200 kilosu canlı, toplam 3 ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 200 kilosu canlı, toplam 3 ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi.
Van'da, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korumasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Timi tarafından, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ve Balaklı Mahalleleri bölgesinde, denetimler yapıldı. Denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan çuvallar içerisinde 2 ton 300 kilosu ölü, dereye atılan misina ağında ise 1 ton 200 kilo canlı inci kefali balığı olmak üzere toplam 3 ton 500 kilogram balık ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, ölü balıklar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Van Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildiVan Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildiVan Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildiVan Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Minikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergilediMinikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi
Damada işkence gibi şakaDamada işkence gibi şaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.