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Van Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 200 kilosu canlı, toplam 3 ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 200 kilosu canlı, toplam 3 ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van'da, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korumasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Timi tarafından, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ve Balaklı Mahalleleri bölgesinde, denetimler yapıldı. Denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan çuvallar içerisinde 2 ton 300 kilosu ölü, dereye atılan misina ağında ise 1 ton 200 kilo canlı inci kefali balığı olmak üzere toplam 3 ton 500 kilogram balık ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, ölü balıklar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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